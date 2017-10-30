Посадовець управління ДФС Дніпропетровщини вказав неправдиві дані в декларації

За результатами перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Начиняним Дмитром Станіславовичем, встановлено, що суб’єкт декларування допустив низку порушень, серед яких подання недостовірних відомостей у декларації, що відрізняються від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Одночасно суб’єкт декларування зазначив недостовірні відомості в частині невідображення інформації про користування об’єктом нерухомості, що належав члену сім’ї суб’єкта декларування на праві власності, не відобразив інформацію про усіх співвласників квартири та характеристики майна (загальну площу квартири), не відобразив вартість нерухомого майна на дату набуття членом його сім’ї у власність та вартість за останньою оцінкою.

Також Д.Начиняний зазначив недостовірні відомості про джерело доходу, який отримав член його сім’ї від відчуження рухомого майна та не відобразив вартість нерухомого майна, що належить на праві власності члену сім’ї суб’єкта декларування.