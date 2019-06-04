Чиновник столичного банка растратил более 8 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. В Киеве будут судить чиновника банка, растратил более 8 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции области.
Досудебное расследование установило, что глава правления банка предоставил кредит в пользу юридического лица с нарушением процедуры. Чиновник проигнорировал проведение соответствующих банковских процедур, в результате чего кредитно-финансовое учреждение понесло убытки на сумму более 8 млн гривен.
Сейчас злоумышленнику, который незаконно подписал дополнительные соглашения к кредитному договору без разрешения куратора, объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Материалы уголовного производства с обвинительным актом направлено в суд. Фигуранту грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, адвокату сообщили о подозрении за махинации с землей под Киевом.