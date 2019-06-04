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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 3628 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 113555 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 108998 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136252 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144027 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Чиновник столичного банка растратил более 8 млн грн

Чиновник столичного банка растратил более 8 млн грн

Киев  •  УНН

 • 11063 просмотра

КИЕВ. 4 июня. УНН. В Киеве будут судить чиновника банка, растратил более 8 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции области.

Досудебное расследование установило, что глава правления банка предоставил кредит в пользу юридического лица с нарушением процедуры. Чиновник проигнорировал проведение соответствующих банковских процедур, в результате чего кредитно-финансовое учреждение понесло убытки на сумму более 8 млн гривен.

Сейчас злоумышленнику, который незаконно подписал дополнительные соглашения к кредитному договору без разрешения куратора, объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Материалы уголовного производства с обвинительным актом направлено в суд. Фигуранту грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, адвокату сообщили о подозрении за махинации с землей под Киевом.

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