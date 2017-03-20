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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Чиновник РГА Николаевской области получил пять лет за взяточничество

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 марта. УНН. К пяти годам лишения свободы приговорен заместитель председателя Еланецкой райгосадминистрации Николаевской области за взяточничество. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Задержанный судом признан виновным в том, что за неправомерную выгоду в сумме 2 тыс. долл. США, используя предоставленную ему власть и служебное положение, способствовал в получении специального разрешения на пользование недрами на Новониколаевском месторождении пильных известняков и необходимых для этого выводов и согласований, а также "пообещал" не препятствовать хозяйственной деятельности коммерческого предприятия в дальнейшем.

Приговором суда заместитель председателя Еланецкой районной государственной администрации Николаевской области осужден к наказанию в виде пяти лет лишения свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью или занимать ответственные должности сроком на три года, с конфискацией принадлежащего имущества (жилой дом, 3 земельных участка, 2 транспортные средства).

Как сообщал УНН, пограничники зафиксировали три попытки дать им взятки.

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