Посадовець РДА на Миколаївщині отримав п'ять років за хабарництво

Зазначений посадовець судом визнаний винним в тому, що за неправомірну вигоду в сумі 2 тис. дол. США, використовуючи надану йому владу та службове становище, сприяв в одержанні спеціального дозволу на користування надрами на Новомиколаївському родовищі пиляних вапняків та необхідних для цього висновків і погоджень, а також “пообіцяв” не перешкоджати господарській діяльності комерційного підприємства в подальшому.

Вироком суду заступника голови Єланецької районної державної адміністрації Миколаївської області засуджено до покарання у виді п’яти років позбавлення волі з позбавленням права займатися певною діяльністю чи обіймати відповідальні посади строком на три роки, з конфіскацією належного майна (житловий будинок, 3 земельні ділянки, 2 транспортні засоби).

Як повідомляв УНН, прикордонники зафіксували три спроби дати їм хабарі.