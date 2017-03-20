Посадовець РДА на Миколаївщині отримав п'ять років за хабарництво

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КИЇВ. 20 березня. УНН. До п'яти років позбавлення волі засуджено заступника голови Єланецької райдержадміністрації Миколаївської області за хабарництво. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Миколаївської області.

Зазначений посадовець судом визнаний винним в тому, що за неправомірну вигоду в сумі 2 тис. дол. США, використовуючи надану йому владу та службове становище, сприяв в одержанні спеціального дозволу на користування надрами на Новомиколаївському родовищі пиляних вапняків та необхідних для цього висновків і погоджень, а також “пообіцяв” не перешкоджати господарській діяльності комерційного підприємства в подальшому.

Вироком суду заступника голови Єланецької районної державної адміністрації Миколаївської області засуджено до покарання у виді п’яти років позбавлення волі з позбавленням права займатися певною діяльністю чи обіймати відповідальні посади строком на три роки, з конфіскацією належного майна (житловий будинок, 3 земельні ділянки, 2 транспортні засоби).

Як повідомляв УНН, прикордонники зафіксували три спроби дати їм хабарі.

Українські Національні Новини

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