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Чиновник КГГА и врач требовали взятку за пожизненную группу инвалидности

Чиновник КГГА и врач требовали взятку за пожизненную группу инвалидности

Киев  •  УНН

 • 10516 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. За вымогательство и получение 2,5 тыс. долларов взятки за предоставление лицу пожизненной группы инвалидности задержан председатель Киевской городской специализированной травматологической медико-социальной экспертной комиссии Департамента здравоохранения КГГА и врача-ортопеда центра первичной медико-санитарной помощи одного из районов столицы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым, передает УНН.

“Правоохранители установили, что последние требовали две с половиной тысячи долларов США у гражданина Украины за предоставление ему второй группы инвалидности пожизненно. Председатель экспертной комиссии и врач-ортопед задержаны в их рабочих кабинетах после обмена справки об инвалидности на всю сумму неправомерной выгоды”, — говорится в сообщении.

Задержанным сообщено о подозрении.

Напомним, 19 января сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали начальника военно-врачебной комиссии поликлиники МВД г.Кропивницкого на взятке в размере 1 тыс. долл. Досудебным расследованием установлено, что эти деньги врач требовал за решение вопроса о предоставлении бывшему военнослужащему, участнику боевых действий, 3-й группы инвалидности.

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