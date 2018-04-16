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Посадовець КМДА і лікар вимагали хабар за довічну групу інвалідності

Посадовець КМДА і лікар вимагали хабар за довічну групу інвалідності

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. За вимагання та отримання 2,5 тисяч доларів хабара за надання особі довічної групи інвалідності затримано голову Київської міської спеціалізованої травматологічної медико-соціальної експертної комісії Департаменту охорони здоров'я КМДА та лікаря-ортопеда центру первинної медико-санітарної допомоги одного з районів столиці. Про це повідомляє прес-служба прокуратури АР Крим, передає УНН.

“Правоохоронці встановили, що останні вимагали дві з половиною тисячі доларів США у громадянина України за надання йому другої групи інвалідності довічно. Голову експертної комісії та лікаря-ортопеда затримано в їх робочих кабінетах після обміну довідки про інвалідність на усю суму неправомірної вигоди”, — йдеться у повідомленні.

Затриманим повідомлено про підозру.

Нагадаємо, 19 січня співробітники Служби безпеки України викрили та затримали начальника військово-лікарської комісії поліклініки МВС м.Кропивницького на хабарі в розмірі 1 тис. дол. Досудовим розслідуванням установлено, що ці гроші лікар вимагав за вирішення питання про надання колишньому військовослужбовцю, учаснику бойових дій, 3-ї групи інвалідності.

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