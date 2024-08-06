Для сохранения исторического памятника архитектуры Киева выдано поручение временно приостановить все ремонтно-демонтажные работы на Бессарабском рынке до установления кто, какие именно работы, по чьему согласованию и под чьим контролем осуществляет. Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко, передает УНН.

...В последнее время общественность столицы регулярно обращает внимание на различные инциденты, связанные с защитой исторической архитектуры города. Одним из последних таких случаев стал известный всей Украине и за ее пределами Бессарабский рынок. На нем начались ремонтно-демонтажные работы, которые справедливо вызвали резонанс среди общества - сообщил Попко.

Он отметил, что неравнодушные киевляне, журналисты, активисты переживают - не нанесут ли эти работы ущерб зданию.

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Поэтому Попко заявил, что для гарантированного сохранения исторического памятника архитектуры Киева и для прозрачности всех работ на Бессарабском рынке он, как начальник Киевской городской военной администрации выдал поручение:

временно приостановить все виды ремонтно-демонтажных работ на Бессарабском рынке до точного установления кто, какие именно работы, по чьему согласованию и под чьим контролем осуществляет на Бессарабском рынке;

предоставить беспрепятственный доступ общественности к месту проведения работ во избежание манипуляций и прозрачности освещения в СМИ.

"Соответствующие структурные подразделения уже приступили к выполнению моего поручения. О ходе выполнения этого поручения киевляне будут оперативно проинформированы", - отметил Попко.

Контекст

Общественный активист Дмитрий Перов сообщал, что в центре Киева начались строительные работы на Бессарабском рынке.

"Рабочие говорят, что будет "реконструкция", но нигде никаких вывесок нет. Здание 1912 г., арх. Генрих-Юлиан Гай. Дом - памятник архитектуры, здесь разрешена исключительно реставрация", - написал Перов .

Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский заявил, что в помещении крытого рынка на Бессарабской площади, 2 продолжаются работы по организации части внутреннего пространства и восстановлению торговых рядов. В частности, рынок не прекращает работу, а в части помещения сейчас убирают напольные надстройки постсоветского периода.