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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 110367 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 113073 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 114002 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 142189 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115118 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140071 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144957 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130352 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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Португальский клуб стал триумфатором Юношеской Лиги УЕФА

Португальский клуб стал триумфатором Юношеской Лиги УЕФА

Киев  •  УНН

 • 8691 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. ФК "Порту" впервые в истории стал победителем Юношеской лиги УЕФА (шестой сезон в истории турнира) обыграл в финале сверстников из "Челси", сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Обе команды создали множество моментов для взятия ворот, но хладнокровно и продуктивнее оказались футболисты португальского клуба. Когда Редан сравнял счет во втором тайме после гола Фабиу Виейра в первые 45 минут, показалось, что "Челси" сможет дожать соперника, но блестящий Диогу Кейрош моментально вернул лидерство "Порту". Победную точку поставил Афонсу Соуза, вышедший на замену - 3:1.

Примечательно, что это шестой розыгрыш Юношеской лиги УЕФА. Ранее трофей выигрывали "Барселона" (2013/14, 2017/18), "Челси" (2014/15, 2015/16) и "Зальцбург" (2016/17). В сезоне 2014-15 донецкий "Шахтер" доходил до финала соревнований и уступил "Челси" 2:3.

Напомним, что киевское "Динамо" также принимало участие в Юношеской лиге УЕФА.

Украинские Национальные Новости

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