Португальський клуб став тріумфатором Юнацької Ліги УЄФА
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. ФК “Порту” вперше в історії став переможцем Юнацької ліги УЄФА (шостий сезон в історії турніру) обіграв у фіналі однолітків з лондонського “Челсі”, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Обидві команди створили безліч моментів для взяття воріт, але холоднокровніше і продуктивніше виявилися футболісти португальського клубу. Коли Редан зрівняв рахунок у другому таймі після голу Фабіу Віейри у перші 45 хвилин, здалося, що “Челсі” зможе дотиснути суперника, але блискучий Діогу Кейрош моментально повернув лідерство “Порту”. Переможну крапку поставив Афонсу Соуза, який вийшов на заміну — 3:1.
Примітно, що це шостий розіграш Юнацької ліги УЄФА. Раніше трофей вигравали “Барселона” (2013/14, 2017/18), “Челсі” (2014/15, 2015/16) і “Зальцбург” (2016/17). У сезоні 2014-15 донецький “Шахтар” доходив до фіналу змагань та поступився “Челсі” 2:3.
Нагадаємо, що київське “Динамо” також приймало участь у Юнацькій лізі УЄФА.