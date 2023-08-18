Португалия планирует восстановить несколько объектов инфраструктуры, поврежденных обстрелами рф - Минэкономики
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Португалия планирует восстановить несколько объектов инфраструктуры в Житомирской области, которые были повреждены во время российских обстрелов. Об этом шла речь во время встречи первого вице-премьер-министра – министра экономики Украины Юлии Свириденко с послом Португалии в Украине Антониу Вашку Алвеш Машаду, пишет УНН со ссылкой на сайт Минэкономики.
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"Хочу поблагодарить Португалию за поддержку Украины во время этой войны. Это очень важно для повышения нашей обороноспособности, но не менее важной может быть и экономическая поддержка нашей страны. Украина сейчас нуждается в привлечении иностранных инвестиций, а это почти невозможно без введения полноценных инструментов страхования военных рисков", - сказала Свириденко.
Детали
Министр выразила надежду, что Украине удастся углубить сотрудничество национальных экспортно-кредитных агентств.
"Также мы ищем возможности для расширения финансирования программ поддержки частного сектора экономики, в том числе грантовых программ для малого и среднего бизнеса, а также гуманитарного разминирования", - подчеркнула она.
В свою очередь, Машаду заявил, что Португалия заинтересована в углублении сотрудничества с Украиной. Также он подтвердил готовность португальского государственного предприятия Parque Escolar рассмотреть возможность восстановления нескольких объектов’в Житомирской области.
Напомним
Премьер-министр Португалии Антониу Кошта сообщил, что его страна готова приобщиться к реализации трех пунктов украинской формулы мира.