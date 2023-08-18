Португалия планирует восстановить несколько объектов инфраструктуры, поврежденных обстрелами рф - Минэкономики

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КИЕВ. 18 августа. УНН. Португалия планирует восстановить несколько объектов инфраструктуры в Житомирской области, которые были повреждены во время российских обстрелов. Об этом шла речь во время встречи первого вице-премьер-министра – министра экономики Украины Юлии Свириденко с послом Португалии в Украине Антониу Вашку Алвеш Машаду, пишет УНН со ссылкой на сайт Минэкономики.

Цитата

"Хочу поблагодарить Португалию за поддержку Украины во время этой войны. Это очень важно для повышения нашей обороноспособности, но не менее важной может быть и экономическая поддержка нашей страны. Украина сейчас нуждается в привлечении иностранных инвестиций, а это почти невозможно без введения полноценных инструментов страхования военных рисков", - сказала Свириденко.

Детали

Министр выразила надежду, что Украине удастся углубить сотрудничество национальных экспортно-кредитных агентств.

"Также мы ищем возможности для расширения финансирования программ поддержки частного сектора экономики, в том числе грантовых программ для малого и среднего бизнеса, а также гуманитарного разминирования", - подчеркнула она.

В свою очередь, Машаду заявил, что Португалия заинтересована в углублении сотрудничества с Украиной. Также он подтвердил готовность португальского государственного предприятия Parque Escolar рассмотреть возможность восстановления нескольких объектов’в Житомирской области.

Напомним

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта сообщил, что его страна готова приобщиться к реализации трех пунктов украинской формулы мира.

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