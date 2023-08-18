Португалія планує відновити кілька об'єктів інфраструктури, пошкоджених обстрілами рф - Мінекономіки
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Португалія планує відновити декілька об’єктів інфраструктури у Житомирській області, які були пошкоджені під час російських обстрілів. Про це йшла мова під час зустрічі першого віцепрем'єр-міністра – міністра економіки України Юлії Свириденко з послом Португалії в Україні Антоніу Вашку Алвеш Машаду, пише УНН з посиланням на сайт Мінекономіки.
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"Хочу подякувати Португалії за підтримку України під час цієї війни. Це дуже важливо для підвищення нашої обороноздатності, але не менш важливою може бути і економічна підтримка нашої країни. Україна зараз потребує залучення іноземних інвестицій, а це майже неможливо без запровадження повноцінних інструментів страхування воєнних ризиків", - сказала Свириденко.
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Міністр висловила сподівання, що Україні вдасться поглибити співпрацю національних експортно-кредитних агенцій.
"Також ми шукаємо можливостей для розширення фінансування програм підтримки приватного сектору економіки, в тому числі грантових програм для малого і середнього бізнесу, а також гуманітарного розмінування", - наголосила вона.
Своєю чергою, Машаду заявив, що Португалія зацікавлена в поглибленні співпраці з Україною. Також він підтвердив готовність португальського державного підприємства Parque Escolar розглянути можливість відновлення кількох об’єктів у Житомирській області.
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Прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта повідомив, що його країна готова долучитись до реалізації трьох пунктів української формули миру.