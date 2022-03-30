Портрет раненой жительницы Чугуева продали за 100 тысяч долларов: деньги передадут ВСУ и Нацгвардии

Детали

Фото готовой картины художница опубликовала в соцсетях еще 1 марта.

"Пока я рисовала эту раненую жертву вторжения россии в Украину, я все думала, что она мне напоминает другую женщину столетней давности. Могу представить, что она прожила свою жизнь, как молочница Вермера, спокойная и красивая. Теперь ее элегантный головной убор заменили бинты войны. Корона ужаса!" - написала Гершман.

Онлайн-торги на аукционе Heritage Auctions продолжались 10 дней и завершились 29 марта. Все деньги передадут на помощь Вооруженным силам Украины и Национальной гвардии.

Напомним

Генеральный штаб ВСУ опубликовал видео последствий боев с российскими оккупантами в Харьковской области.