Портрет пораненої жительки Чугуєва продали за 100 тисяч доларів: гроші передадуть ЗСУ та Нацгвардії
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Портрет пораненої жительки Чугуєва Харківської області Олени Курило, яка постраждала внаслідок обстрілу російських окупантів, продали на американському аукціоні Heritage Auctions за 100 тисяч доларів. Гроші передадуть на допомогу Збройним силам України та Нацгвардії. Про це у Facebook повідомила художниця Євгенія Гершман, інформує УНН.
Деталі
Фото готової картини художниця опублікувала у соцмережах ще 1 березня.
"Поки я малювала цю поранену жертву вторгнення росії в Україну, я все думала, що вона мені нагадує іншу жінку столітньої давнини. Можу уявити, що вона прожила своє життя, як молочниця Вермера, спокійна та красива. Тепер її елегантний головний убір замінили бинти війни. Корона жаху!" — написала Гершман.
Онлайн-торги на аукціоні Heritage Auctions тривали 10 днів завершилися 29 березня. Усі гроші передадуть на допомогу Збройним силам України та Національній гвардії.
Нагадаємо
Генеральний штаб ЗСУ опублікував відео наслідків боїв з російськими окупантами у Харківській області.