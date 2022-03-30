Портрет пораненої жительки Чугуєва продали за 100 тисяч доларів: гроші передадуть ЗСУ та Нацгвардії

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Фото готової картини художниця опублікувала у соцмережах ще 1 березня.

"Поки я малювала цю поранену жертву вторгнення росії в Україну, я все думала, що вона мені нагадує іншу жінку столітньої давнини. Можу уявити, що вона прожила своє життя, як молочниця Вермера, спокійна та красива. Тепер її елегантний головний убір замінили бинти війни. Корона жаху!" — написала Гершман.

Онлайн-торги на аукціоні Heritage Auctions тривали 10 днів завершилися 29 березня. Усі гроші передадуть на допомогу Збройним силам України та Національній гвардії.

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