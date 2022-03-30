Генштаб ЗСУ опублікував відео наслідків боїв на Харківщині

Додамо

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов сьогодні вранці повідомляв, що за минулу добу російські окупаційні війська постійно наносили артилерійські, мінометні обстріли, обстріли з РСЗВ, всього - 39 разів: це райони Салтівки, Олексіївки, Холодної Гори, ХТЗ, Чугуєва, Дергачів.

"Також зафіксували близько 180 обстрілів противником з РСЗВ типу "Град", - написав він.

Доповнення

У Харкові внаслідок ворожих обстрілів пошкоджена історична пам’ятка - пожежна частина кінця ХІХ сторіччя.

28 березня повідомляли, що російські окупаційні війська зруйнували у Харкові 1410 об'єктів, з яких 1177 – це житлові будинки.