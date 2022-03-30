Генштаб ЗСУ опублікував відео наслідків боїв на Харківщині
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Генеральний штаб ЗСУ опублікував відео наслідків боїв з російськими окупантами у Харківській області, передає УНН.
На відео зафіксована знищена інфраструктура та житлові будинки, спалена російська техніка. Також на відео показали трофейні російські кулемети, військову техніку з символом "Z".
Додамо
Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов сьогодні вранці повідомляв, що за минулу добу російські окупаційні війська постійно наносили артилерійські, мінометні обстріли, обстріли з РСЗВ, всього - 39 разів: це райони Салтівки, Олексіївки, Холодної Гори, ХТЗ, Чугуєва, Дергачів.
"Також зафіксували близько 180 обстрілів противником з РСЗВ типу "Град", - написав він.
Доповнення
У Харкові внаслідок ворожих обстрілів пошкоджена історична пам’ятка - пожежна частина кінця ХІХ сторіччя.
28 березня повідомляли, що російські окупаційні війська зруйнували у Харкові 1410 об'єктів, з яких 1177 – це житлові будинки.