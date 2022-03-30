Генштаб ВСУ опубликовал видео последствий боев на Харьковщине

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Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сегодня утром сообщил, что за прошлые сутки российские оккупационные войска постоянно наносили артиллерийские, минометные обстрелы, обстрелы из РСЗО, всего - 39 раз: это районы Салтовки, Алексеевки, Холодной Горы, ХТЗ, Чугуева, Дергачей.

"Также зафиксировали около 180 обстрелов противником из РСЗО типа "Град", - написал он.

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В Харькове в результате вражеских обстрелов повреждена историческая достопримечательность - пожарная часть конца XIX века.

28 марта сообщали, что российские оккупационные войска разрушили в Харькове 1410 объектов, из которых 1177 - это жилые дома.