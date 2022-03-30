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Генштаб ВСУ опубликовал видео последствий боев на Харьковщине

Киев • УНН

 • 105038 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Генеральный штаб ВСУ опубликовал видео последствий боев с российскими оккупантами в Харьковской области, передает УНН.

На видео зафиксирована уничтоженная инфраструктура и жилые дома, сгоревшая российская техника. Также на видео показали трофейные российские пулеметы, военную технику с символом "Z".

Генштаб ВСУ опубликовал видео последствий боев на Харьковщине

Добавим

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сегодня утром сообщил, что за прошлые сутки российские оккупационные войска постоянно наносили артиллерийские, минометные обстрелы, обстрелы из РСЗО, всего - 39 раз: это районы Салтовки, Алексеевки, Холодной Горы, ХТЗ, Чугуева, Дергачей.

"Также зафиксировали около 180 обстрелов противником из РСЗО типа "Град", - написал он.

Дополнение

В Харькове в результате вражеских обстрелов повреждена историческая достопримечательность - пожарная часть конца XIX века.

28 марта сообщали, что российские оккупационные войска разрушили в Харькове 1410 объектов, из которых 1177 - это жилые дома.

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