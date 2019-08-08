Портнову не предлагали должностей в офисе Зеленского - Разумков
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Фракция "Слуги народа" и Офис президента не предлагали экс-заместителю Администрации президента Виктора Януковича Андрею Портнову никаких должностей в исполнительной власти. Об этом заявил глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков в интервью BBC News Украина, передает УНН.
"Насколько мне известно, такие предложения ни от партии, ни от Офиса президента сегодня не звучали. Поэтому комментировать, что возможно в будущем, некорректно ", - сказал Разумков, отвечая на вопрос, может ли такое произойти, что фракция "Слуги народа" предложит Портнову какую-то должность в исполнительной власти.
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Также он отметил, что лично с Портновым не знаком и возможности с ним пообщаться никогда не было.
Напомним, глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков не исключает, что вице-спикером Верховной Рады девятого созыва будет представитель оппозиции.