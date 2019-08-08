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Разумков заявив, що коаліційні переговори не ведуться

Разумков заявив, що коаліційні переговори не ведуться

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. На сьогодні коаліційні переговори не ведуться. Про це заявив очільник президентської партії "Слуга народу" Дмитро Разумков в інтерв’ю BBC News Україна, передає УНН.

“Ні, коаліційні переговори сьогодні не ведуться”, — сказав Разумков відповідаючи на питання чи ведуться зараз переговори, які можна умовно назвати “коаліційними”.

За його словами, вони працюють в партії, у можливих майбутніх комітетах, займаються підготовчою роботою над ініціативами, які пропонуватимуть парламенту.

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“Якоїсь підкилимної дискусії щодо коаліційних домовленостей не буде. Якщо перемовини будуть, то вони будуть публічними”, — зазначив він.

Також, Разумков зазначив, що фракція не закрита для діалогу з тими політичними силами, які розділяють базові цінності і дотримуються червоних ліній, з якими партія “Слуга народу” йшла на вибори та які озвучені президентом Зеленським.

“Тут не завжди треба бути в коаліції чи поза нею — треба слідувати зобов’язанням, які партії брали під час виборів. Багато речей, які ми будемо вносити у зал, декларувалися також іншими політсилами, що потрапили у парламент. Сподіваюся, це була не лише декларація, а вони дійсно за це голосуватимуть”, — розповів Разумков.

Нагадаємо, газети “Урядовий кур’єр” і “Голос України” опублікували списки новообраних нардепів.

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