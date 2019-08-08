Разумков заявил, что коалиционные переговоры не ведутся

"Нет, коалиционные переговоры сейчас не ведутся", - сказал Разумков отвечая на вопрос ведутся ли сейчас переговоры, которые можно условно назвать "коалиционными".

По его словам, они работают в партии, в возможных будущих комитетах, занимающихся подготовительной работой над инициативами, которые будут предлагать парламенту.

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"Какой-то подковерной дискуссии о коалиционных договоренностях не будет. Если переговоры будут, то они будут публичными", - отметил он.

Также, Разумков отметил, что фракция не закрыта для диалога с теми политическими силами, которые разделяют базовые ценности и придерживаются красных линий, с которыми партия "Слуга народа" шла на выборы и которые озвучены президентом Зеленским.

"Здесь не всегда надо быть в коалиции или вне ее - надо следовать обязательствам, которые партии брали во время выборов. Многие вещи, которые мы будем вносить в зал, декларировались также другими политсилами, попавшими в парламент. Надеюсь, это была не только декларация, а они действительно будут за это голосовать", - рассказал Разумков.

Напомним, газеты "Урядовый курьер" и "Голос Украины" опубликовали списки новоизбранных нардепов.