Офіційні видання опублікували список новобраних нардепів

Видання опублікували на своїх шпальтах список народних депутатів України, обраних на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року.

Вказується, що список друкується на підставі договору з Центральною виборчою комісією та згідно з наданими нею оригіналами. Слід зауважити, що в опубліковано списку відсутня інформація про переможця на виборах у 210 мажоритарному окрузі.

Нагадаємо, протокол з мокрою печаткою та приміткою "Уточнено" ЦВК отримала від окружної виборчої комісії тільки 6 серпня. Додамо, що, за даними, опублікованими на сайті ЦВК, на окрузі перемагає Сергій Коровченко, який йшов на вибори самовисуванцем. Він отримав 21,24% голосів.

Нагадаємо, у цьому складі ВР буде 424 нардепи, з яких 254 – нардепи, обрані за партійним списком або на мажоритарних округах від партії "Слуга народу".

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