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6 марта, 19:19 • 130641 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 140588 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 128075 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 129069 просмотра

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Официальные издания опубликовали список новоизбранных нардепов

Официальные издания опубликовали список новоизбранных нардепов

Киев  •  УНН

 • 20689 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. Газеты "Урядовый курьер" и "Голос Украины" опубликовали в сегодняшних выпусках списки новоизбранных нардепов, сообщает УНН.

Издания опубликовали на своих страницах список народных депутатов Украины, избранных на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года.

Указывается, что список печатается на основании договора с Центральной избирательной комиссией и в соответствии с предоставленными им оригиналами. Следует заметить, что в опубликованном списке отсутствует информация о победителе на выборах в 210 мажоритарном округе.

Напомним, протокол с мокрой печатью и пометкой "Уточнено" ЦИК получила от окружной избирательной комиссии только 6 августа. Добавим, что, по данным, опубликованным на сайте ЦИК, в округе побеждает Сергей Коровченко, который шел на выборы самовыдвиженцем. Он получил 21,24% голосов.

Напомним, в этом составе ВР будет 424 нардепа, из которых 254 - нардепы, избранные по партийному списку или в мажоритарных округах от партии "Слуга народа".

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