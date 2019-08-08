Портнову не пропонували посад в офісі Зеленського - Разумков

“Наскільки мені відомо, такі пропозиції ані від партії, ані від Офісу президента сьогодні не звучали. Тому коментувати, що можливо в майбутньому, некоректно”, — сказав Разумков, відповідаючи на питання, чи може таке статися, що фракція “Слуги народу” запропонує Портнову якусь посаду у виконавчій владі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Разумков заявив, що коаліційні переговори не ведуться

Також, він зазначив, що особисто з Портновим не знайомий та можливості з ним поспілкуватися ніколи не було.

Нагадаємо, очільник президентської партії “Слуга народу” Дмитро Разумков не виключає, що віце-спікером Верховної Ради дев’ятого скликання буде представник опозиції.