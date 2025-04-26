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Porsche готовит дорожную версию своего легендарного гоночного болида Ле-Мана

Киев • УНН

 • 394 просмотра

Porsche намекает на уличную версию 963, наследника легендарного 917. Полноценная премьера новинки запланирована на июнь 2025 года.

Porsche готовит дорожную версию своего легендарного гоночного болида Ле-Мана

Компания Porsche намекает на громкую премьеру - она, похоже, готовит уличную версию своего легендарного гоночного автомобиля 963 с гонок 24 часа Ле-Мана. В недавно обнародованном тизерном видео Porsche анонсировала полноценную презентацию новинки, запланированную на июнь 2025 года, сообщает американское профильное издание Motor1.com, пишет УНН

Детали

Это не первый случай, когда Porsche превращает свой трековый болид в авто для дорог общего пользования. Ровно 50 лет назад компания осуществила нечто подобное - тогда на дороги выехала легендарная Porsche 917, оснащенная двигателем Flat-12. Этот проект возник в ответ на просьбу клиента, который мечтал о дорожной версии гоночного авто. 

В частности, речь идет о шасси 917 номер 30, которое сначала использовали для гонок, а впоследствии переделали в дорожный вариант по заказу итальянского бизнесмена и наследника империи Martini - Грегорио Росси ди Монтелера.

Автомобиль получил серебристую окраску в стиле Martini Silver, а также был дооснащен боковыми указателями поворотов, глушителями, клаксоном и даже запасным колесом. Салон обшили светло-коричневой кожей Hermès, а другие элементы декорировали замшей.

Недавно этот уникальный автомобиль прошел полную механическую реставрацию и до сих пор эксплуатируется на дорогах нынешним владельцем - именно это показано в видео от Porsche.

В конце ролика зрители могли увидеть силуэт модели 963, сопровождаемый намеком от компании: "Пока его потомок сегодня наслаждается успехом на трассе, дух и желание в Porsche, которые позволили создать 917 для дорог столько времени назад, остаются очень живыми даже через пять десятилетий, что вызывает вопрос: "А что, если...?""

Это, конечно, не официальное подтверждение, но очень весомый намек. Возможно, Porsche мог бы сделать еще одно уникальное изделие, создав дорожную версию 963 для особого клиента, или же выпустить ограниченную серию суперкаров, которые станут конкурентами Aston Martin Valkyrie или Red Bull RB17. В любом случае, долго ждать не придется - полноценная премьера состоится уже в июне 2025 года.  

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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