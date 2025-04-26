Porsche готує дорожню версію свого легендарного гоночного боліда Ле-Мана

Компанія Porsche натякає на гучну прем’єру - вона, схоже, готує вуличну версію свого легендарного гоночного автомобіля 963 з перегонів 24 години Ле-Мана. У нещодавно оприлюдненому тизерному відео Porsche анонсувала повноцінну презентацію новинки, заплановану на червень 2025 року, повідомляє американське профільне видання Motor1.com, пише УНН.

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Це не перший випадок, коли Porsche перетворює свій трековий болід на авто для доріг загального користування. Рівно 50 років тому компанія здійснила щось подібне - тоді на дороги виїхала легендарна Porsche 917, оснащена двигуном Flat-12. Цей проєкт виник у відповідь на прохання клієнта, який мріяв про дорожню версію гоночного авто.

Зокрема, ідеться про шасі 917 номер 30, яке спочатку використовували для перегонів, а згодом переробили на дорожній варіант на замовлення італійського бізнесмена та спадкоємця імперії Martini - Грегоріо Россі ді Монтелера.

Автомобіль отримав сріблясте забарвлення в стилі Martini Silver, а також був дооснащений бічними покажчиками поворотів, глушниками, клаксоном і навіть запасним колесом. Салон обшили світло-коричневою шкірою Hermès, а інші елементи декорували замшею.

Нещодавно цей унікальний автомобіль пройшов повну механічну реставрацію й досі експлуатується на дорогах нинішнім власником - саме це показано у відео від Porsche.

Наприкінці ролика глядачі могли побачити силует моделі 963, супроводжений натяком від компанії: "Поки його нащадок сьогодні насолоджується успіхом на трасі, дух і бажання в Porsche, які дозволили створити 917 для доріг стільки часу тому, залишаються дуже живими навіть через п'ять десятиліть, що викликає питання: "А що, як...?""

Це, звісно, не офіційне підтвердження, але дуже вагомий натяк. Можливо, Porsche міг би зробити ще один унікальний виріб, створивши дорожню версію 963 для особливого клієнта, або ж випустити обмежену серію суперкарів, які стануть конкурентами Aston Martin Valkyrie чи Red Bull RB17. У будь-якому випадку, довго чекати не доведеться - повноцінна прем’єра відбудеться вже в червні 2025 року.