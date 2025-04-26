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Porsche готує дорожню версію свого легендарного гоночного боліда Ле-Мана

Київ • УНН

 • 394 перегляди

Porsche натякає на вуличну версію 963, спадкоємця легендарного 917. Повноцінна прем’єра новинки, запланована на червень 2025 року.

Porsche готує дорожню версію свого легендарного гоночного боліда Ле-Мана

Компанія Porsche натякає на гучну прем’єру - вона, схоже, готує вуличну версію свого легендарного гоночного автомобіля 963 з перегонів 24 години Ле-Мана. У нещодавно оприлюдненому тизерному відео Porsche анонсувала повноцінну презентацію новинки, заплановану на червень 2025 року, повідомляє американське профільне видання Motor1.com, пише УНН

Деталі

Це не перший випадок, коли Porsche перетворює свій трековий болід на авто для доріг загального користування. Рівно 50 років тому компанія здійснила щось подібне - тоді на дороги виїхала легендарна Porsche 917, оснащена двигуном Flat-12. Цей проєкт виник у відповідь на прохання клієнта, який мріяв про дорожню версію гоночного авто. 

Зокрема, ідеться про шасі 917 номер 30, яке спочатку використовували для перегонів, а згодом переробили на дорожній варіант на замовлення італійського бізнесмена та спадкоємця імперії Martini - Грегоріо Россі ді Монтелера.

Автомобіль отримав сріблясте забарвлення в стилі Martini Silver, а також був дооснащений бічними покажчиками поворотів, глушниками, клаксоном і навіть запасним колесом. Салон обшили світло-коричневою шкірою Hermès, а інші елементи декорували замшею.

Нещодавно цей унікальний автомобіль пройшов повну механічну реставрацію й досі експлуатується на дорогах нинішнім власником - саме це показано у відео від Porsche.

Наприкінці ролика глядачі могли побачити силует моделі 963, супроводжений натяком від компанії: "Поки його нащадок сьогодні насолоджується успіхом на трасі, дух і бажання в Porsche, які дозволили створити 917 для доріг стільки часу тому, залишаються дуже живими навіть через п'ять десятиліть, що викликає питання: "А що, як...?""

Це, звісно, не офіційне підтвердження, але дуже вагомий натяк. Можливо, Porsche міг би зробити ще один унікальний виріб, створивши дорожню версію 963 для особливого клієнта, або ж випустити обмежену серію суперкарів, які стануть конкурентами Aston Martin Valkyrie чи Red Bull RB17. У будь-якому випадку, довго чекати не доведеться - повноцінна прем’єра відбудеться вже в червні 2025 року.  

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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