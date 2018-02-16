Порошок для иностранных посольств в Москве отправляли от имени "Единой России"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Разосланные в чешский, болгарский, голландского и нескольких других посольств в Москве конверты с порошкообразным веществом были подписаны от имени заместителя секретаря генсовета "Единой России" Сергей Железняка. С таким заявлением обратился в полицию сам Железняк, передает УНН со ссылкой на "Коммерсант".
Депутат заявил, что к отправке корреспонденции он не имеет отношения, отметили в московском управлении МВД.
Как сообщал УНН ранее, в иностранные посольства поступили конверты с порошкообразным веществом, которое, установили полицейские, никакой опасности не представляет.
Однако каждый раз, получая письма, дипломаты вызывали полицию и МЧС, персонал дипмиссий эвакуировался. Из-за одного такого письма был сорван прием в посольстве Чехии.
Сотрудники полиции выясняют личность отправителей писем и их мотивы.