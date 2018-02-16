Порошок до іноземних посольств в Москві відправляли від імені "Єдиної Росії"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Розіслані до чеського, болгарського, голландського та кількох інших посольств в Москві конверти з порошкоподібною речовиною були підписані від імені заступника секретаря генради “Єдиної Росії” Сергя Железняка. З такою заявою звернувся в поліцію сам Железняк, передає УНН з посиланням на “Коммерсант”.
Депутат заявив, що до відправлення кореспонденції він не має відношення, відзначили в московському управлінні МВС.
Як повідомляв УНН раніше, до іноземних посольств надійшли конверти з порошкоподібною речовиною, яка, встановили поліцейські, ніякої небезпеки не представляє.
Проте кожного разу, отримуючи листи, дипломати викликали поліцію і МНС, персонал дипмісій евакуювався. Через один такий лист був зірваний прийом в посольстві Чехії.
Співробітники поліції з'ясовують особу відправників листів та їх мотиви.