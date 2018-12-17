Президент вспомнил, когда начал говорить на украинском

"Я хочу сказать, чтобы ни у кого не было никаких иллюзий. До 97 года (1997 - ред.) я не говорил на украинском языке. Я родился в Одесской области. В селе у бабушки был суржик. Все время я изучал все на русском. И я являюсь ярким примером того, что если надо, ты спокойно общаешься на украинском", - говорится в сообщении.

Порошенко подчеркнул, что не принимает позиции, например, закарпатцев, которые хотят, чтобы их дети учились исключительно на венгерском. Президент Украины добавил: "Я за, чтобы они знали венгерский, но если они не будут знать украинский, а представьте себе, что 75% этих детей провалили тест на украинский язык ... Так кто же их дискриминирует? В этих украинцев я тоже буду бороться, защищая их права свободно общаться на венгерском, которой я, кстати, кроме köszönöm (спасибо - ред.) ничего не знаю. Но все еще впереди".

Как сообщал УНН, сегодня в эфире украинских радиостанций 55% песен звучит на украинском языке.

Напомним, что сегодня в Украине доля школьников, получающих образование на украинском языке, уже составляет 91%.