Президент пригадав, коли почав говорити українською
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Президент України Петро Поршенко є яскравим прикладом того, як російськомовна людина може опанувати українську мову. Про це на зустрічі зі студентами та творчою інтелігенцією в місті Дніпро зазначив сам Президент, передає УНН.
"Я хочу сказати, щоб ні в кого не було ніяких ілюзій. До 97 року (1997 - ред.) я не говорив українською мовою. Я народився в Одеській області. У селі в бабці був суржик. Весь час я вивчав все російською. І я є яскравою демонтстрацією того, що якщо треба, ти спокійно спілкуєшся українською", - йдеться у повідомленні.
Порошенко підкреслив, що не приймає позиції, наприклад, закарпатців, які хочуть, щоб їхні діти навчалися виключно угорською. Президент України додав: "Я за, щоб вони знали угорську, але якщо вони не будуть знати українську, а уявіть собі, що 75% цих дітей провалили тест на українську мову… То хто ж їх дискримінує? За цих українців я теж буду боротись, захищаючи їхні права вільно спілкуватися угорською, якою я, до речі, крім köszönöm (дякую – ред.) нічого не знаю. Але все ще попереду".
Як повідомляв УНН, на сьогодні в ефірі українських радіостанцій 55% пісень звучить українською мовою.
Нагадаємо, що на сьогодні в Україні частка школярів, які здобувають освіту українською мовою, вже становить 91%.