Порошенко собирает пресс-конференцию

"В воскресенье, 16 декабря в 16:00 состоится пресс-конференция Президента Украины Петра Порошенко", - сообщили в АП.

Мероприятие состоится в Мыстецьком Арсенале.

Напомним, Президент Петр Порошенко 15 декабря принял участие в Объединительном соборе, который под председательством представителя Вселенского патриархата создал Автокефальную поместную Православную Церковь Украины и утвердил устав новой церкви.

Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания.