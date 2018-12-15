Порошенко збирає прес-конференцію
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко у неділю, 16 грудня, проведе прес-конференцію у Мистецькому Арсеналі в Києві, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.
"У неділю, 16 грудня, о 16:00 відбудеться прес-конференція Президента України Петра Порошенка", - повідомили в АП.
Захід відбудеться у Мистецькому Арсеналі.
Нагадаємо, Президент Петро Порошенко 15 грудня взяв участь в Об'єднавчому соборі, який під головуванням представника Вселенського патріархату створив Автокефальну Помісну Православну Церкву України і затвердив статут нової церкви.
Об'єднавчий собор обрав предстоятелем єдиної помісної УПЦ митрополита Епіфанія.