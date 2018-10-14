Порошенко: благодаря нашим воинам украинский народ есть и будет

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 58221 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 115870 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 123859 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 163452 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 151249 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139692 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130012 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 177578 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118256 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141774 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Порошенко: благодаря нашим воинам украинский народ есть и будет

Порошенко: благодаря нашим воинам украинский народ есть и будет

Киев  •  УНН

 • 9484 просмотра

КИЕВ. 14 октября. УНН. Благодаря нашим воинам украинский народ есть и будет. Об этом во время открытия зала памяти защитников Украины заявил Президент Петр Порошенко, передает корреспондент УНН.

"Если бы ни зов наших воинов не известно была бы Украина. Это благодаря им украинский народ есть и будет, это благодаря им была остановлена ​​российская агрессия, которая так дерзко началась. Это благодаря им Киев, Днепр, Львов, сотни городов и десятки тысяч сел, поселков имеют возможность жить мирной жизнью", - подчеркнул П.Порошенко.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко впервые присвоил звание генерала женщине - первой украинке, которая получила звание генерал-майора медицинской службы, стала начальник Военно-медицинского управления СБУ Людмила Шугалей.

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