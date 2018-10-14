Порошенко: благодаря нашим воинам украинский народ есть и будет

"Если бы ни зов наших воинов не известно была бы Украина. Это благодаря им украинский народ есть и будет, это благодаря им была остановлена ​​российская агрессия, которая так дерзко началась. Это благодаря им Киев, Днепр, Львов, сотни городов и десятки тысяч сел, поселков имеют возможность жить мирной жизнью", - подчеркнул П.Порошенко.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко впервые присвоил звание генерала женщине - первой украинке, которая получила звание генерал-майора медицинской службы, стала начальник Военно-медицинского управления СБУ Людмила Шугалей.