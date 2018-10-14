Порошенко: благодаря нашим воинам украинский народ есть и будет
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Благодаря нашим воинам украинский народ есть и будет. Об этом во время открытия зала памяти защитников Украины заявил Президент Петр Порошенко, передает корреспондент УНН.
"Если бы ни зов наших воинов не известно была бы Украина. Это благодаря им украинский народ есть и будет, это благодаря им была остановлена российская агрессия, которая так дерзко началась. Это благодаря им Киев, Днепр, Львов, сотни городов и десятки тысяч сел, поселков имеют возможность жить мирной жизнью", - подчеркнул П.Порошенко.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко впервые присвоил звание генерала женщине - первой украинке, которая получила звание генерал-майора медицинской службы, стала начальник Военно-медицинского управления СБУ Людмила Шугалей.