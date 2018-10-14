Порошенко: завдяки нашим воїнам український народ є і буде
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Завдяки нашим воїнам український народ є і буде. Про це під час відкриття зали пам’яті захисників України заявив Президент Петро Порошенко, передає кореспондент УНН.
“Якби не поклик наших воїнів не відомо чи існувала би України. Це завдяки їм український народ є і буде, це завдяки їм була зупинена російська агресія, яка так зухвало почалась. Це завдяки їм Київ, Дніпро, Львів, сотні міст і десятки тисяч сіл, селищ мають можливість жити мирним життям”, — підкреслив П.Порошенко.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко вперше присвоїв звання генерала жінці — першою українкою, яка отримала звання генерал-майора медичної служби, стала начальник Військово-медичного управління СБУ Людмила Шугалей.