Порошенко: завдяки нашим воїнам український народ є і буде

“Якби не поклик наших воїнів не відомо чи існувала би України. Це завдяки їм український народ є і буде, це завдяки їм була зупинена російська агресія, яка так зухвало почалась. Це завдяки їм Київ, Дніпро, Львів, сотні міст і десятки тисяч сіл, селищ мають можливість жити мирним життям”, — підкреслив П.Порошенко.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко вперше присвоїв звання генерала жінці — першою українкою, яка отримала звання генерал-майора медичної служби, стала начальник Військово-медичного управління СБУ Людмила Шугалей.