Порошенко утвердил санкции против четырех российских банков
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Президент Петр Порошенко подписал указ, который вводит санкции против четырех банков относительно предотвращения вывода капиталов за пределы Украины, передает УНН со ссылкой на сообщение администрации президента.
“Президент Петр Порошенко подписал Указ № 57/2018, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 марта 2018 года ”О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)“, - говорится в сообщении.
В частности, санкции в виде предотвращения вывода капиталов за пределы Украины в пользу связанных с банками лиц применяются в ОАО “Сбербанк”, ОАО “Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк”, ОАО “ВТБ Банк” и ОАО “БМ Банк”.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Соответствующие санкции наложены на банки на 1 год. Контроль за выполнением указа возлагается на Секретаря СНБОУ.
Отмечается, что Министерство иностранных дел Украины должно проинформировать компетентные органы Евросоюза, США и других государств о введении санкций и поставить перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер.
Напомним, президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против России из-за аннексии Крыма и агрессию в Украине.