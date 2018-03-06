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Порошенко затвердив санкції проти чотирьох російських банків

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Президент Петро Порошенко підписав указ, який запроваджує санкції проти чотирьох банків щодо запобігання виведенню капіталів за межі України, передає УНН з посилання на повідомлення Адміністрації президента.

“Президент Петро Порошенко підписав Указ № 57/2018, яким увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 березня 2018 року „Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)“”, — сказано у повідомленні.

Зокрема, санкції у вигляді запобігання виведенню капіталів за межі України на користь пов’язаних з банками осіб застосовуються до ПАТ “Сбербанк”, ПАТ “Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк”, ПАТ “ВТБ Банк” та ПАТ “БМ Банк”.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Відповідні санкції накладено на банки на 1 рік. Контроль за виконанням указу покладається на Секретаря РНБОУ.

Зазначається, що Міністерство закордонних справ України має поінформувати компетентні органи Євросоюзу, США та інших держав про запровадження санкцій і порушити перед ними питання про застосування аналогічних обмежувальних заходів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп продовжив на рік санкції проти Росії через її анексію Криму та агресію в Україні,

Українські Національні Новини

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