Порошенко предложил Марокко отменить визы для украинцев

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 40085 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 102594 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 124579 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 132080 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169176 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153358 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141090 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130461 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 181361 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118332 просмотра

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Порошенко предложил Марокко отменить визы для украинцев

Порошенко предложил Марокко отменить визы для украинцев

Киев  •  УНН

 • 21103 просмотра

КИЕВ. 19 июля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко принял верительные грамоты посла Королевства Марокко в Украине госпожа Фауз Эль Ашаби и предложил Марокко отменить визы для украинцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Президента.

"Глава государства предложил марокканской стороне принять решение об отмене визовых требований для украинских граждан, посещающих Марокко с туристической целью", - говорится в сообщении.

Кроме того, Порошенко принял верительные грамоты посла Великого Герцогства Люксембург в Украине Жерара Леона Пьера Филипса и Посла Киргизской Республики в Украине Жусупбека Шариповича Шарипова.

Порошенко с послами обсудил вопросы усиления сотрудничества между странами и активизации международной и торговой взаимодействия.

Напомним, Украина и Сербия расширили соглашение о безвизовом режиме. Теперь украинцы смогут находиться в этой стране без виз 90 дней.

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