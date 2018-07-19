Порошенко предложил Марокко отменить визы для украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко принял верительные грамоты посла Королевства Марокко в Украине госпожа Фауз Эль Ашаби и предложил Марокко отменить визы для украинцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Президента.
"Глава государства предложил марокканской стороне принять решение об отмене визовых требований для украинских граждан, посещающих Марокко с туристической целью", - говорится в сообщении.
Кроме того, Порошенко принял верительные грамоты посла Великого Герцогства Люксембург в Украине Жерара Леона Пьера Филипса и Посла Киргизской Республики в Украине Жусупбека Шариповича Шарипова.
Порошенко с послами обсудил вопросы усиления сотрудничества между странами и активизации международной и торговой взаимодействия.
Напомним, Украина и Сербия расширили соглашение о безвизовом режиме. Теперь украинцы смогут находиться в этой стране без виз 90 дней.