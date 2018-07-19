Порошенко запропонував Мароко скасувати візи для українців
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Президент України Петро Порошенко прийняв вірчі грамоти Посла Королівства Марокко в Україні пані Фауз Ель Ашабі та запропонував Мароко скасувати візи для українців. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Президента.
"Глава держави запропонував марокканській стороні ухвалити рішення стосовно скасування візових вимог для українських громадян, які відвідують Марокко з туристичною метою", - йдеться у повідомленні.
Крім того, Порошенко прийняв вірчі грамоти Посла Великого Герцогства Люксембург в Україні Жерара Леона П’єра Філіпса та Посла Киргизької Республіки в Україні Жусупбека Шаріповича Шаріпова.
Порошенко з послами обговорив питання посилення співпраці між країнами та активізації міжнародної та торгової взаємодії.
Нагадаємо, Україна і Сербія розширили угоду про безвізовий режим. Тепер українці зможуть знаходитися у цій країні без віз 90 днів.