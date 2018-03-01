Порошенко призвал ВР не медлить с принятием в целом закона об Антикоррупционном суде
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко доволен принятием в первом чтении законопроекта об Антикоррупционном суде и призвал народных депутатов не медлить с принятием закона в целом. Об этом Глава государства заявил на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Призываю народных депутатов не медлить с его принятием в целом", - заявил П.Порошенко.
Также Президент отметил, что дискуссия вокруг этого важного для Украины закона не должна выходить за рамки Конституции, украинского законодательства и учета рекомендаций Венецианской комиссии.
Напомним, Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект о Высшем антикоррупционном суде. За соответствующее решение народные депутаты отдали 282 голоса.