Порошенко закликав ВР не зволікати з прийняттям в цілому закону про Антикорупційний суд
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко задоволений прийняттям у першому читанні законопроекту про Антикорупційний суд і закликав народних депутатів не зволікати з прийняттям закону в цілому. Про це Глава держави заявив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Закликаю народних депутатів не зволікати з його ухваленням в цілому", - заявив П.Порошенко.
Також Президент зазначив, що дискусія довкола цього важливого для України закону не повинна виходити за рамки Конституції, українського законодавства і врахування рекомендацій Венеціанської комісії.
Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила у першому читанні президентський законопроект про Вищий антикорупційний суд. За відповідне рішення народні депутати віддали 282 голоси.