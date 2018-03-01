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Порошенко закликав ВР не зволікати з прийняттям в цілому закону про Антикорупційний суд

Київ • УНН

 • 8298 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко задоволений прийняттям у першому читанні законопроекту про Антикорупційний суд і закликав народних депутатів не зволікати з прийняттям закону в цілому. Про це Глава держави заявив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Закликаю народних депутатів не зволікати з його ухваленням в цілому", - заявив П.Порошенко.

Також Президент зазначив, що дискусія довкола цього важливого для України закону не повинна виходити за рамки Конституції, українського законодавства і врахування рекомендацій Венеціанської комісії.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила у першому читанні президентський законопроект про Вищий антикорупційний суд. За відповідне рішення народні депутати віддали 282 голоси.

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