Порошенко за 2017-й год задекларировал 16,3 млн грн доходов

В сообщении отмечается, что 336 тыс. грн из них составляет заработная плата, которую глава государства "в полном объеме перечисляет на благотворительные цели". 15795874 гривен - проценты по депозитам.

Кроме того, в сообщении отмечается, что с суммы годового дохода Порошенко уплачен налог на доходы физических лиц по ставке 18%, которым облагаются заработная плата и проценты по депозитам. Из указанных доходов также взыскано 1,5% военного сбора.

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Сумма средств, которую Петр Порошенко сохраняет на банковских счетах, уменьшилась за год на 430 тыс. долларов.

Также, как отмечается в сообщении, Президент задекларировал расходы за предыдущий год - в том числе, как и обещал, средства, которые были потрачены на отдых.

"Те деньги были официально перечислены в безналичной форме с ранее задекларированных собственных счетов с соблюдением банковского и налогового законодательства Украины. Сумма - в два раза меньше цифр, которые фигурировали в СМИ. Ни копейки не потрачено из государственного бюджета", - говорится в сообщении.

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Также около двухсот миллионов гривен в 2017 году составили расходы на благотворительную деятельность, как: социальные, культурные, медицинские программы, поддержка армии.

В сообщении также отмечено, что в течение 2017 года Петр Порошенко не получал дивидендов от предприятий, конечным бенефициаром которых он является.

"Неизменным остался перечень ценных бумаг, которыми владеет Порошенко, его движимое и недвижимое имущество: ничего нового по сравнению с 2016 годом.

По одной из земельных участков в Киеве, которая принадлежит Петру Порошенко, он получил обязательное к выполнению им как владельцем предписание на устройство подпорной стены на склоне участка, что ранее им уже было неоднократно задекларированно. Получение санкции на соответствующие работы, согласно закону, отражено в разделе "Объекты незавершенного строительства". Кроме укрепления склона, других строительных работ на участке не предусматривается", - говорится в сообщении.

Напомним, Президент в электронной декларации за 2016 указал более 127 млн грн доходов, 84 картины.