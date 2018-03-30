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Порошенко за 2017-й рік задекларував 16,3 млн грн доходів

Порошенко за 2017-й рік задекларував 16,3 млн грн доходів

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Загальна сума доходів, отриманих Президентом України Петром Порошенком за 2017 рік, дорівнює 16 303 874 гривням. Як повідомили у прес-службі Глави держави, з цими та іншими даними можна ознайомитися у електронній декларації Глави держави за 2017 рік, яка сьогодні з'явиться у відкритому доступі, передає УНН.

У повідомленні зазначено, що 336 тис. грн із них становить заробітна плата, яку глава держави “в повному обсязі перераховує на благодійні цілі”. 15 795 874 гривень — проценти по депозитах.

Крім того, у повідомленні зазначено, що із суми річного доходу Порошенка сплачено податок на доходи фізичних осіб за ставкою 18%, якою обкладаються заробітна плата та відсотки по депозитах. Із зазначених доходів також стягнуто 1,5% військового збору.

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Сума коштів, які Петро Порошенко зберігає на банківських рахунках, зменшилася за рік на 430 тисяч доларів.

Також, як зазначено у повідомленні, Президент задекларував витрати за попередній рік, — в тому числі, як і обіцяв, кошти, які були витрачені на відпочинок.

Ті гроші було офіційно перераховано у безготівковій формі із раніше задекларованих власних рахунків, із дотриманням банківського та податкового законодавства України. Сума — в два рази менша за цифри, які фігурували у ЗМІ. Жодної копійки не витрачено із державного бюджету“, — йдеться у повідомленні.

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Також близько двохсот мільйонів гривень у 2017 році склали витрати на благодійну діяльність, як-то: соціальні, культурні, медичні програми, підтримка армії.

У повідомленні також відзначено, що протягом 2017 року Петро Порошенко не отримував дивідендів від підприємств, кінцевим бенефіціаром яких він є.

“Незмінним залишився перелік цінних паперів, якими володіє Порошенко, його нерухомого та рухомого майна: нічого нового у порівнянні з 2016 роком.

Щодо однієї із земельних ділянок у Києві, яка належить Петру Порошенку, він отримав обов’язковий до виконання ним як власником припис на влаштування підпірної стіни на схилі ділянки, раніше ним вже неодноразово задекларованої. Отримання санкції на відповідні роботи, згідно закону, відображено в розділі „Об’єкти незавершеного будівництва“. Крім укріплення схилу, інших будівельних робіт на ділянці не передбачається”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Президент в е-декларації за 2016 рік вказав більше 127 млн грн доходів, 84 картини.

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