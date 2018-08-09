Порошенко осенью подаст в ВРУ поправки в Конституцию относительно вступления в ЕС и НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Президент Украины Петр Порошенко осенью подаст в Верховную Раду Украины проект поправок в Конституцию в части вступления Украины в Европейский союз и НАТО. Об этом он написал в своем Twitter, передает УНН.
"Изменения в Конституцию в части закрепления наших амбиций о вступлении Украины в Европейский Союз и НАТО давно назрели. Мною подготовлены поправки в Основной Закон, которые подам на рассмотрение Украинского парламента с началом нового политического сезона", - сообщил Порошенко.
Также Порошенко добавил, что возможность собрать необходимое количество голосов "за" есть.
"Возможность собрать 300 голосов за решение есть. Никому не позволю подвергнуть ревизии европейскую и евроатлантичесую стратегии Украины. Надо также избавиться от продиктованных Кремлем подзабытых конституционных основ для временного пребывания российского флота на нашей территории", - отметил он.
Напомним, ранее Порошенко сообщал, что Конституционная комиссия завершает работу над изменениями в Конституцию, где будет предусмотрено вступление Украины в Европейский Союз и НАТО.
Как сообщал УНН, председатель Конституционного суда Украины Станислав Шевчук заявлял, что очень важно зафиксировать в Конституции стремление Украины к членству в Евросоюзе и НАТО.