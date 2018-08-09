Порошенко осенью подаст в ВРУ поправки в Конституцию относительно вступления в ЕС и НАТО

"Изменения в Конституцию в части закрепления наших амбиций о вступлении Украины в Европейский Союз и НАТО давно назрели. Мною подготовлены поправки в Основной Закон, которые подам на рассмотрение Украинского парламента с началом нового политического сезона", - сообщил Порошенко.

Также Порошенко добавил, что возможность собрать необходимое количество голосов "за" есть.



"Возможность собрать 300 голосов за решение есть. Никому не позволю подвергнуть ревизии европейскую и евроатлантичесую стратегии Украины. Надо также избавиться от продиктованных Кремлем подзабытых конституционных основ для временного пребывания российского флота на нашей территории", - отметил он.



Напомним, ранее Порошенко сообщал, что Конституционная комиссия завершает работу над изменениями в Конституцию, где будет предусмотрено вступление Украины в Европейский Союз и НАТО.



Как сообщал УНН, председатель Конституционного суда Украины Станислав Шевчук заявлял, что очень важно зафиксировать в Конституции стремление Украины к членству в Евросоюзе и НАТО.



