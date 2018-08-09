Порошенко восени подасть у ВРУ правки до Конституції щодо вступу до ЄС і НАТО

"Зміни до Конституції в частині закріплення наших амбіцій про вступ України до Європейського Союзу і до НАТО давно назріли. Мною підготовлені поправки до Основного Закону, які подам на розгляд Українського парламенту з початком нового політичного сезону", - повідомив Порошенко.

Також Порошенко додав, що можливість зібрати необхідну кількість голосів "за" є.



"Можливість зібрати 300 голосів за рішення є. Нікому не дозволю піддати ревізії європейську та євроатлантичну стратегії України. Треба також позбутися продиктованих Кремлем призабутих конституційних засад для тимчасового перебування російського флоту на нашій території", - зазначив він.



Нагадаємо, раніше Порошенко повідомляв, що Конституційна комісія завершує роботу над змінами до Конституції, де буде передбачено вступ України до Європейського Союзу та НАТО.



Як повідомляв УНН, голова Конституційного суду України Станіслав Шевчук заявляв, дуже важливо зафіксувати в Конституції прагнення України до членства в Євросоюзі і НАТО.



