Порошенко: войну в 2014 году помогли остановить украинские дипломаты

"В сентябре 14-го года мы войну остановили не только военными, но и в значительной степени - усилиями украинских дипломатов. Без дипломатов этого не было... Очень важно, чтобы совместными усилиями мы принесли Украине мир, потому что мы боремся за мир. Очень важно, чтобы ключевой момент этого процесса - миротворческая миссия с мандатом Организации объединенных наций также была для нас эффективной и успешной ", - сказал Порошенко.

Кроме того, Порошенко заявил, что представители украинского дипломатического корпуса должны привлекать на Донбасс международную гуманитарную помощь из тех стран, в которых они работают.

"Дипломаты должны приложить усилия к привлечению гуманитарной помощи Донбасса", - сказал Порошенко.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко предложит странам Европы приобщиться к восстановлению разрушенной инфраструктуры Донецкой и Луганской областей.