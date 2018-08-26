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Порошенко: войну в 2014 году помогли остановить украинские дипломаты

Киев • УНН

 • 16177 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Президент Украины Петр Порошенко уверен, что войну в 2014 году помогли остановить украинские дипломаты. Об этом он заявил сегодня, выступая перед жителями Авдеевки на открытии нового газопровода с участием 80 украинских послов, передает УНН.

Порошенко: войну в 2014 году помогли остановить украинские дипломаты

"В сентябре 14-го года мы войну остановили не только военными, но и в значительной степени - усилиями украинских дипломатов. Без дипломатов этого не было... Очень важно, чтобы совместными усилиями мы принесли Украине мир, потому что мы боремся за мир. Очень важно, чтобы ключевой момент этого процесса - миротворческая миссия с мандатом Организации объединенных наций также была для нас эффективной и успешной ", - сказал Порошенко.

Кроме того, Порошенко заявил, что представители украинского дипломатического корпуса должны привлекать на Донбасс международную гуманитарную помощь из тех стран, в которых они работают.

"Дипломаты должны приложить усилия к привлечению гуманитарной помощи Донбасса", - сказал Порошенко.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко предложит странам Европы приобщиться к восстановлению разрушенной инфраструктуры Донецкой и Луганской областей.

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