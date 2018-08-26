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Порошенко: війну у 2014 році допомогли зупинити українські дипломати

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Президент України Петро Порошенко впевнений, що війну у 2014 році допомогли зупинити українські дипломати. Про це він заявив сьогодні, виступаючи перед мешканцями Авдіївки на відкритті нового газогону за участю 80 українських послів, передає УНН.

Порошенко: війну у 2014 році допомогли зупинити українські дипломати

“У вересні 14-го року ми війну зупинили не тільки воєним, але і значною мірою — зусиллями українських дипломатів. Без дипломатів цього не було... Дуже важливо, щоб спільними зусиллями ми принесли Україні мир, бо ми боремося за мир. Дуже важливо, щоб ключовий момент цього процесу — миротворча місія з мандатом Організації об’єднаних націй також була для нас ефективною і успішною”, — сказав Порошенко.

Крім того, Порошенко заявив, що представники українського дипломатичного корпусу мають залучати на Донбас міжнародну гуманітарну допомогу з тих країн, в яких вони працюють.

“Дипломати мають докласти зусиль до залучення гуманітарної допомоги Донбасу”, — сказав Порошенко.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко запропонує країнам Європи долучитися до відбудови зруйнованої інфраструктури Донецької та Луганської областей.

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