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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Порошенко выразил соболезнования семье Джона Маккейна и всему американскому народу

Киев • УНН

 • 10347 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования семье и друзьям американского сенатора-республиканца Джона Маккейна, который скончался в субботу на 82-м году жизни. Об этом украинский лидер написал в своем Facebook, передает УНН.

Порошенко выразил соболезнования семье Джона Маккейна и всему американскому народу

"Мы никогда не забудем его неоценимый вклад в развитие демократии и свободы в Украине и поддержку нашего государства", - говорится в сообщении.

Президент отметил, что сенатор-республиканец от был вместе с украинцами на Майдане и поддерживал дух украинских военных в Донбассе.

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Как ранее сообщал УНН, сенатор Джон Маккейн, у которого в 2017 году был диагностирован рак мозга, умер на 82 году жизни. Маккейн относится к числу сенаторов, выступающих с наиболее жесткой критикой Путина и России. Законодатель не раз призывал ввести новые антироссийские санкции. Сенатор резко критиковал внешнюю и внутреннюю политику избранного в 2016 году американского лидера Дональда Трампа.

Украинские Национальные Новости

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