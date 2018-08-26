Порошенко висловив співчуття родині Джона Маккейна і всьому американському народу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Президент України Петро Порошенко висловив співчуття родині та друзям американського сенатора-республіканця Джона Маккейна, який помер в суботу на 82-му році життя. Про це український лідер написав у своєму Facebook, інформує УНН.
“Ми ніколи не забудемо його неоціненний внесок в розвиток демократії і свободи в Україні та підтримку нашої держави”, — йдеться у повідомленні.
Президент зазначив, що сенатор-республіканець від був разом з українцями на Майдані та підтримував дух українських військових на Донбасі.
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Як раніше повідомляв УНН, сенатор Джон Маккейн, у якого в 2017 році був діагностований рак мозку, помер на 82 році життя. Маккейн відноситься до числа сенаторів, виступаючих із найбільш жорсткою критикою Путіна та Росії. Законодавець не раз закликав ввести нові антиросійські санкції. Сенатор різко критикував зовнішню і внутрішню політику обраного в 2016 році американського лідера Дональда Трампа.