Порошенко: Украина готова принимать корабли из Крыма только вместе с Крымом
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Украина готова принять корабли из Крыма, как это предложила ранее Российская Федерация, только после возвращения оккупированного полуострова. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
"Мы точно готовы принять корабли из Крыма. И дело не в причинах, есть ли или нет ремонта, не в комплектации или чем-то другом. Мы готовы принять корабли из Крыма только вместе с Крымом. Уверен в том, что это единодушная позиция и украинской власти, и украинского народа, и украинского общества", - сказал П.Порошенко.
Чтобы ускорить этот процесс, заявил Президент, власть будет задействовать все инструменты в распоряжении - и дипломатические, и санкционные, и судебные.
Как сообщал УНН, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова вернуть из оккупированного Крыма Украине военную технику.