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Порошенко: Україна готова приймати кораблі з Криму тільки разом з Кримом

Порошенко: Україна готова приймати кораблі з Криму тільки разом з Кримом

Київ • УНН

 • 7637 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Україна готова прийняти кораблі з Криму, як це запропонувала раніше Російська Федерація, лише після повернення окупованого півострова. Про це сказав Президент України Петро Порошенко під час прес-конференції, передає кореспондент УНН.

“Ми точно готові прийняти кораблі з Криму. І річ не в причинах, чи є там чи немає ремонту, не в комплектації або будь-чому іншому. Ми готові прийняти кораблі з Криму тільки разом з Кримом. Впевнений в тому, що це є одностайна позиція і української влади, і українського народу, і українського суспільства”, — сказав П.Порошенко.

Щоб прискорити цей процес, заявив Президент, влада буде задіювати всі інструменти в розпорядженні — і дипломатичні, і санкційні, і судові.

Як повідомляв УНН, раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія готова повернути з окупованого Криму Україні військову техніку.

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