Порошенко: в самостоятельном государстве церковь должна быть самостоятельной

"Когда же промосковские иерархи завели работу собора в заблуждение, министр исповеданий Гетманского государства Александр Лотоцкий четко заявил о невозможности и неприемлемости управления церковью с чужих государственных центров. В самостоятельном государстве церковь должна быть самостоятельной. Дело автокефалии украинской церкви имеет серьезное значение наряду с делом независимости государственной", - подчеркнул Президент.

Напомним, ранее П.Порошенко призвал украинцев в воскресенье 14 октября в 9:30 прийти на на Софийскую площадь в Киеве на молебен благодарности за автокефалию для украинской церкви.