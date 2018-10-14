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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 163428 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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Порошенко: в самостоятельном государстве церковь должна быть самостоятельной

Порошенко: в самостоятельном государстве церковь должна быть самостоятельной

Киев  •  УНН

 • 8778 просмотра

КИЕВ. 14 октября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в самостоятельном государстве церковь должна быть самостоятельной, а дело автокефалии имеет серьезное значение наряду с делом государственным. Об этом сегодня сказал Глава государства во время молитвы благодарности за автокефалию на Софийской площади в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Когда же промосковские иерархи завели работу собора в заблуждение, министр исповеданий Гетманского государства Александр Лотоцкий четко заявил о невозможности и неприемлемости управления церковью с чужих государственных центров. В самостоятельном государстве церковь должна быть самостоятельной. Дело автокефалии украинской церкви имеет серьезное значение наряду с делом независимости государственной", - подчеркнул Президент.

Напомним, ранее П.Порошенко призвал украинцев в воскресенье 14 октября в 9:30 прийти на на Софийскую площадь в Киеве на молебен благодарности за автокефалию для украинской церкви.

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