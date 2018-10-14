Порошенко: в самостоятельном государстве церковь должна быть самостоятельной
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в самостоятельном государстве церковь должна быть самостоятельной, а дело автокефалии имеет серьезное значение наряду с делом государственным. Об этом сегодня сказал Глава государства во время молитвы благодарности за автокефалию на Софийской площади в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Когда же промосковские иерархи завели работу собора в заблуждение, министр исповеданий Гетманского государства Александр Лотоцкий четко заявил о невозможности и неприемлемости управления церковью с чужих государственных центров. В самостоятельном государстве церковь должна быть самостоятельной. Дело автокефалии украинской церкви имеет серьезное значение наряду с делом независимости государственной", - подчеркнул Президент.
Напомним, ранее П.Порошенко призвал украинцев в воскресенье 14 октября в 9:30 прийти на на Софийскую площадь в Киеве на молебен благодарности за автокефалию для украинской церкви.