Президент покликав українців на Софійський майдан молитись за автокефалію

“До мене звернулася група шанованих громадських лідерів, серед яких Юрій Щербак, Дмитро Павличко, Михайло Слабошпицький. Вони пропонують українській громаді спільно помолитися 14 жовтня за Україну, її військо і єдину церкву, яку творимо разом”, — повідомив Петро Порошенко.

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“Закликаю всіх небайдужих: давайте всією громадою станемо до подячної молитви за автокефалію для нашої Церкви. Пропоную зібратися на історичному Софійському майдані 14 жовтня о 9.30 ранку”, — зазначив Президент.

Як раніше інформував УНН, 11 жовтня було оголошено рішення священного Синоду Константинопольського патріархату, відповідно до якого було підтверджено вже прийняте рішення про те, щоб Вселенський патріархат приступив до надання автокефалії Церкві України. Також Синод скасував грамоту 1686 року про перехід Київської митрополії під юрисдикцію Московського патріархату і заявив про відновлення ставропігії Вселенського патріарха в Києві. Також було прийнято рішення зняти анафему з глав двох неканонічних церков в Україні — Філарета з Київського патріархату та Макарія з Української автокефальної церкви.