Президент призвал украинцев на Софийскую площадь молиться за автокефалию
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко призвал украинцев собраться на Софийской площади для благодарственной молитвы за автокефалию для украинской церкви. Об этом Глава государства написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Ко мне обратилась группа уважаемых общественных лидеров, среди которых Юрий Щербак, Дмитрий Павлычко, Михаил Слабошпицкий. Они предлагают украинскому обществу совместно помолиться 14 октября за Украину, ее войско и единую церковь, которую создаем вместе", - сообщил Петр Порошенко.
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"Призываю всех неравнодушных: давайте всем миром станем к благодарственной молитве за автокефалию для нашей Церкви. Предлагаю собраться на исторической Софийской площади 14 октября в 9.30 утра", - отметил Президент.
Как ранее информировал УНН, 11 октября было объявлено решение Священного Синода Константинопольского патриархата, согласно которому было подтверждено уже принятое решение о том, чтобы Вселенский патриархат приступил к оказанию автокефалии Церкви Украины. Также Синод отменил грамоту 1686 о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата и заявил о восстановлении ставропигии Вселенского патриарха в Киеве. Также было принято решение снять анафему с глав двух неканонических церквей в Украине - Филарета из Киевского патриархата и Макария из Украинской автокефальной церкви.